Schrijfactie Amnesty Doesburg

DOESURG – Amnesty International organiseert rondom de Dag van de Mensenrechten jaarlijks de Write for Rights-actie. Dan worden brieven naar presidenten, machthebbers, ministers van justitie gestuurd bijvoorbeeld om hen aan te zetten tot vrijlating van politieke gevangenen.

De Protestantse Gemeente Angerlo – Doesburg doet daar de laatste jaren aan mee door een schrijfactie in de kerk te organiseren. Omdat er nu door corona niet samen geschreven kan worden, is ervoor gekozen pakketjes met voorbeeldbrieven, kaarten en de benodigde informatie beschikbaar te stellen, zodat in alle rust thuis de brieven of kaarten geschreven kunnen worden. Zo’n pakketje kan na de kerkdienst van zondag 6 december in de Martinikerk worden meegenomen of na 7 december worden opgehaald bij de Nieuwenhuis Boek en Buro aan de Kerkstraat in Doesburg. Er kunnen ook meerdere pakketjes worden meegenomen om door te geven aan de buren, familie of vrienden. In het pakketje zit een briefje met adressen waar de geschreven kaarten en brieven tot 20 december kunnen worden ingeleverd. Voor verdere verzending wordt dan gezorgd. Mail voor meer informatie naar nelweststeijn@hotmail.com.