Schrijfabonnement Amnesty International

EERBEEK – Veel mensen hebben ineens meer tijd, nu het koor niet meer kan zingen, het bridgen en sjoelen niet doorgaat en de sportcompetitie stilligt. De Eerbeekse werkgroep van Amnesty International vraagt deze mensen een klein deel van deze tijd te besteden aan mensen die gevangen zitten omdat zij opkomen tegen de schendingen van mensenrechten of die geweldloos in verzet komen tegen onrechtvaardige regeringen. Dit kan door deel te nemen aan het schrijfabonnement van Amnesty. Deelnemers krijgen eens per maand een e-mail over een persoon die in dit soort omstandigheden verkeert. Dit bericht is meestal gericht aan een regering of een ambassade in Nederland. In het bericht wordt aandacht en rechtvaardigheid gevraagd voor deze persoon. Deelnemers aan het abonnement kunnen de brief doorsturen of printen, ondertekenen en op de post doen. Volgens Amnesty heeft deze actie aantoonbaar resultaat. Aanmelden hiervoor kan via info@eerbeek.amnesty.nl.