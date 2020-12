Schilderworkshop in Rheden

RHEDEN – Dinsdag 29 december wordt er van 10.00 tot 13.00 uur een schilderworkshop gehouden in het WIK-gebouw aan de IJsselsingel in Rheden. Onder professionele begeleiding maken de deelnemers een schilderij. Zij worden daarbij geïnspireerd door het schilderij ‘Het meisje met de parel’, van de Nederlandse schilder Vermeer. Kosten van de workshop zijn 50 euro. Materiaal en lunch zijn inbegrepen. Aanmelden kan via kunstvankarin@gmail.com. De ruimte is groot genoeg om 1,5 meter afstand van elkaar te behouden.