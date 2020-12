Schaamteloze vertoningen

Inderdaad is dát wat er tegenwoordig in onze maatschappij met een deel van Nederland aan de hand is. De ‘hamer’ is daar en nu zijn de rapen gaar. Naast te drukke winkelgebieden werden er illegale feestjes georganiseerd onder viaducten, tunnelbakken, in bossen en andere duistere gelegenheden. Velen hebben de mond vol dat het zo zielig is dat er voor jongeren niets meer kan vanwege Covid19.

Ikzelf stam uit de dertiger jaren van de vorige eeuw en heb bewust ’40 – ’45 meegemaakt. Als die tijd geënt zou kunnen worden op de huidige, denk ik dat dan bij velen het dun door de broek zou lopen. Er wordt nu geklaagd over het aantal maanden dat niets mag, maar in die tijd duurde die ‘lockdown’ maar liefst VIJF jaren! En regelmatig met zeer angstige situaties.

Bijvoorbeeld als een razzia op komst was. Dan moest je hals over kop je vader op zijn werk waarschuwen dat de ‘moffen’, zoals iedereen de vijand toen noemde, weer aan het ‘ophalen’ waren. Je rende door weilanden, sprong over slootjes, waardoor de kappen van je klompen knapten en je op sokken met de kapotte klomp(en) in je handen verder moest. Als vader was gewaarschuwd ging je snel weer naar huis, hopende dat je de vijand niet tegenkwam. Thuis was een karton klompkrampen voorradig waarvan je er een/twee over de kap van de klomp spande en aantimmerde zodat je weer verder kon. Ja, met veel angst in die klomp, vanwege het feit dat die moffen je vader hopelijk niet konden vinden om op transport te worden gesteld naar Duitsland.

Ander voorbeeld: alles moest verduisterd worden en oh wee als er licht van een petroleumlamp naar buiten scheen. Dan hoorde je het bonzen op ramen of deuren en werd je doodsbenauwd voor wat er ging gebeuren. En een bruiloft vieren in die tijd met verduisterde ramen, zonder geluid en met die verdomde ‘sperzeit’ (avondklok) was onmogelijk.

Vijf jaren lang geen festivals, geen theater, geen muziek en al helemaal geen alcoholfeestjes. Waarom nu toch dat geklaag terwijl wij nu over middelen beschikken, al kun je er niet mee knuffelen, waarmee je goed kunt communiceren. In ’40 – ’45 moest je het soms met de tamtam doen. Dus…. pas je aan, draag een mondkapje, houdt afstand, was je handen en ga zeker geen illegale feestjes organiseren en laat je straks vaccineren.

Bruno de Vries,

Eerbeek