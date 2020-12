SC Rheden start 30+ damesteam

RHEDEN – Hoewel het seniorenvoetbal op dit moment aardig stilligt, zijn er bij sportcombinatie Rheden enthousiaste dames die staan te popelen om de grasmat op te gaan zodra het weer mag. Zij starten een 30+ damesteam. Zodra de trainingen weer worden hervat, gaan de dames op dinsdagavond om 20.00 uur lekker samen voetballen. Bij een groep van zes dames kan er al gestart worden met trainen. Zodra er een team van minimaal 10 spelers is, is er de mogelijkheid om mee te doen met de 7×7 competitie. In deze competitie wordt een paar keer per seizoen tegen teams uit de regio gespeeld. Aanmelden voor het team kan via info@scrheden.nl.