Rick Evers: Kerstkermis

Of ze hun kerstonterende en kermisachtige verlichting willen verwijderen. Een stel uit Hoogeveen kreeg dat verzoek van de buren op een briefje. Ze waren net in de buurt komen wonen en hadden het buiten gezellig gemaakt. De buren vonden het minder gezellig. Sterker nog, het paste niet in hun respectabele wijk. Maar de nieuwe bewoners waren wel van harte welkom. Dat wel.

Als ik zo’n briefje kreeg, had ik de hoeveelheid lichtjes onmiddellijk verdriedubbeld. Ik had ze ook flink laten flikkeren. En als ik wist welke buur dat briefje had geschreven, had ik een bouwlamp die kant op laten schijnen. Met een briefje door de bus uiteraard: ‘Bedankt voor het fijne welkom, ik heb het inmiddels nog iets gezelliger gemaakt. Kom gerust eens langs voor een bakkie. Gewoon het licht volgen!’

Je kon er natuurlijk op wachten. We hebben weer iets nieuws gevonden om over te zeiken. De één kijkt er al maanden naar uit om het buiten met lampjes gezellig te maken en de ander stoort zich eraan. Typisch Nederlandse kneuterigheid. Past prima in het rijtje: jullie schutting staat op mijn grond, jullie boom geeft ons schaduw, jullie hond blaft, jullie baby huilt, jullie kachel stinkt.

Ik heb zelf ook een paar jaar moeten wennen aan die Amerikaanse gekkigheid. Vroeger viel je namelijk nogal op als je een lichtgevend rendier in je voortuin had staan. Iedereen sprak erover. ‘Heb je het gezien… Die mensen op nummer 12… Al die lampjes…’ Tegenwoordig val je op als je geen lichtjes hebt. Inmiddels hebben wij een streng lampjes onder het balkon hangen.

Maar da’s dus veel te weinig. We sneeuwen helemaal onder bij onze buren. Die hebben veel meer lampjes. Langs de gevel, in de boompjes, in de heg, alles is verlicht. Ik ga dus snel lichtjes scoren. We moeten meedoen. Anders hebben wij volgend jaar ook een briefje in de bus: ‘jullie voortuin is te ongezellig, het is kerstonterend.’