Rick Evers: John

Ik ben stinkend jaloers op schilders. ‘s Ochtends met zo’n busje naar een kluswoning van een klant rijden en dan de kozijntjes strak aflakken. Niets lijkt me mooier dan dat. Geef mij een fijne kwast in de hand en ik ben een gelukkig mens. Maar ik ben geen schilder. Helaas. Had ik maar een vak moeten leren.

Gelukkig kan ik me bij mijn eigen woning uitleven. En omdat ik niet zo veel tijd heb, doe ik al vier jaar over de buitenkant. Mijn vrouw heeft me tot mei 2021 de tijd gegeven. Als de buitenkant dan nog niet af is, schakelt ze iemand in. Geen John Williams, maar een professionele schilder. Mijn nachtmerrie. Alsof je een kind zijn knuffel afpakt.

Omdat het winter is, ben ik nu binnen bezig. De lievelingskleur van de vorige bewoners is nicotinegeel, maar wij zijn toch meer van het frisse wit. Gelukkig maar, want dan heb ik flink wat te schilderen. Voor de laatste tips kijk ik altijd naar de filmpjes van John Edens. Een Apeldoornse schilder die zijn vakmanschap op YouTube etaleert.

John is eigenlijk mijn held. En daar is niets geks aan, want mijn kinderen hebben ook YouTube-helden. Die hebben vaak vreemde namen zoals ‘Gamemeneer’ of ‘Onnedie’. Mijnes heet gewoon John Edens, maar ik sluit een artiestennaam in de toekomst niet uit. De filmpjes van Johnnieboy worden namelijk met de week populairder.

Soms dwalen mijn gedachten tijdens het schilderen een beetje af. Dan zie ik voor me dat John fulltime YouTuber wordt en dat ik zijn schildersbedrijf overneem. Lekker ‘s ochtends met een busje naar een kluswoning van een klant rijden en dan de kozijntjes strak aflakken. Niets lijkt me mooier dan dat. Maar eerst de buitenkant van mijn eigen huis natuurlijk.