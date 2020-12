Rhedens Dorpsbelang pakt in voor de Sint en Vlog-Piet

RHEDEN – Dit jaar was het niet mogelijk een intocht te organiseren, dus wilde Rhedens Dorpsbelang het wat anders aanpakken. Volgens Anita Blaauw, bestuurslid van het Rhedens Dorpsbelang, was het een uitdaging om een goed alternatief te bieden voor de intocht van de Sint. Dankzij de medewerking van de Sint Nicolaas Organisatie Rheden (SNOR ) en onder andere de Coop uit Rheden en Tezet The Suprise Company uit Duiven, is Dorpsbelang er toch in geslaagd om iets leuks voor de kinderen te organiseren. Alle kinderen van de scholen en kinderdagverblijven in Rheden vonden op 4 december in hun klas een cadeautje. Op deze manier zijn de Sint en Vlog-Piet niet stilletjes aan het dorp Rheden voorbij gegaan. Daarbij was het voor het Rhedens Dorpsbelang een goede gelegenheid om weer samen te komen en de Sint en Vlog-Piet een handje te helpen.