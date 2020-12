Reuversweerd in Brummen kleurt oranje

BRUMMEN – Gemeenten rondom de IJssel kleuren van 25 november tot en met 10 december oranje in het kader van ‘Orange the World’, de wereldwijde campagne van de Verenigde Naties om geweld tegen vrouwen te stoppen. Meer dan 100 landen doen hier aan mee, waarbij sinds 2014 het oranje uitlichten van een gebouw een vast onderdeel is. Ook Brummen en andere IJsselgemeentes doen dit jaar mee.

“Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Dit varieert van seksuele intimidatie tot verkrachting, van huiselijk geweld tot gedwongen huwelijken en genitale verminking”, vertellen Hilda Tjeerdsmaen Rudie van den Berg van Soroptimistclub Zutphen. “In Nederland heeft zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Het komt voor in alle lagen van de bevolking en er rust nog steeds een taboe op, omdat het gepaard gaat met angst en schaamte.”

Om hier aandacht voor te vragen startte op 25 november de door de Verenigde Naties geïnitieerde Internationale campagne tegen Geweld tegen vrouwen. Orange the World eindigt op donderdag 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten. “Deze campagne is in de huidige coronacrisis harder nodig dan ooit”, benadrukt Joline Luitjens, ook soroptimist. “Door de thuisquarantaines kunnen de spanningen hoog oplopen, met een wereldwijde stijging van huiselijk geweld tot gevolg. Er wordt zelfs gesproken van een ‘schaduwpandemie.”

In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs. Soroptimisten willen de levensomstandigheden en de status van vrouwen en meisjes verbeteren. “Wij zijn dan ook vol energie aan de slag gegaan om Orange the World dit jaar in onze regio vorm te geven”, vertelt Hilda. “We hebben contact gezocht met de Soroptimistclubs en alle gemeenten die aan de IJssel liggen, om zo vorm te geven aan Orange the IJssel. Het resultaat is dat in de actieperiode overal langs de IJsselgemeenten gebouwen en objecten oranje zijn uitgelicht: Van Kampen tot aan Westervoort. We hadden van allerlei wilde plannen, vanwege corona moesten we die iets bijstellen, maar het is in ieder geval oranje, de kleur van de dageraad, de kleur van de hoop. In de omgeving van Zutphen kleuren oranje: de Dorpskerk Wilp, de Stadsfontein in Zutphen, Landgoed Reuversweerd (foto) en de Pancratiuskerk in Brummen, de fontein in Eerbeek en in Bronckhorst de wegverlichting naar de pontjes over de IJssel.”

Foto: FC Meijer