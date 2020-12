Retrospectief: Vroeger drukke tijden voor brandweer

De brandweer heeft het vandaag de dag een stuk gemakkelijker dan in vroeger eeuwen. De korpsen beschikken nu over (super)modern materiaal voor blussen en hulpverlening. Vroeger hadden de mannen het druk met het blussen van de branden met primitief materiaal. Er brandde regelmatig een boerderij af omdat de meeste boerderijen werkten met open vuren. Onder hetzelfde dak was ook veel brandbaar materiaal. Er was maar weinig voor nodig om het boerenerf in een brandende fakkel te laten veranderen.

Branden waren er vroeger aan de lopende band. De brandweer had druk werk en moest dan ook met primitief materiaal uitrukken. Al te vaak kwamen de mannen te laat. Oude verslagen van zo’n 150 jaar geleden geven aan dat de branden toen in veel gevallen werden gesticht. Jaloezie, haat of gewoon vermaak was er dan de oorzaak van dat een of meerdere gezinnen dakloos werden. In 1864 werd een brand geconstateerd in Beekbergen in de woning van landbouwer en herbergier Gerrit Jan Gerritsen. Het hele huis met inboedel brandde af. Het vermoeden bestond dat de brand was aangestoken.

In Apeldoorn, Beekbergen en Loenen waren rond 1860 drie brandspuiten waarmee de branden bestreden moesten worden. De afwezigheid van bluswater was meestal een grote handicap. Velen waren toen niet verzekerd tegen brand. Vooral ‘dagloners’ konden de verzekeringskosten niet betalen.

Bliksem was vroeger zeer vaak de oorzaak van de brand. In 1863 brandde een huis in Beekbergen af. In Broekland kwam een paard en enkele varkens om het leven door het onweer. In de Anklaar raakte een woning door zwaar weer geheel versplinterd zonder in brand te raken. In 1856 ging in het Achterveld (nu Grote Braakweg) een boerderij geheel in vlammen op door blikseminslag.

De verzekering tastte vaak in het duister over de oorzaak van de branden. De herberg De Zweep aan de grindweg tussen Beekbergen en Voorst ging op 14 november 1865 geheel in vlammen op. Twee koeien en een geit kwamen om. Hoe de brand is ontstaan is nooit bekend geworden.

In Hoenderloo bleek het zwavelen van de bijen de oorzaak van een brand zijn geweest. De woning van H. Schut in Oosterhuizen raakte in brand toen het ‘gebraakte vlas’ bij het aardvuur lag te drogen.