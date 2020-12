Retrospectief: Nieuw gemeentehuis in De Steeg

Zó zou het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Rheden in De Steeg er uit komen te zien. Met deze maquette maakte het publiek in 1977 kennis met het ontwerp van architect Norbert Gawronski. In 1978 werd het vervolgens gebouwd en in september van dat jaar geopend. Volgens de architect – in 1944 als Poolse bevrijder naar ons land gekomen en aan een Nederlandse meisje blijven hangen – had hij zijn best gedaan het gebouw in het glooiende landschap in te passen. Volgens velen een geslaagde poging.

Tóch valt het gebouw van Gawronski ergens de komende jaren onder de slopershamer. De gemeenteraad besloot immers recent een geheel nieuw gemeentehuis te bouwen op dezelfde locatie. Kosten: 18 miljoen. “Een historisch moment”, noemde burgemeester Carol van Eert het. Het college had overigens liever een grote renovatie van het bestaande gebouw laten uitvoeren, maar de raad besloot in meerderheid dat een geheel nieuw gemeentehuis wenselijk was. Nieuwbouw maakt het mogelijk duurzamer en compacter te bouwen. Vast stond in ieder geval dat er iets ingrijpends moest gebeuren. Het huidige gebouw is 42 jaar oud en heeft daarmee de houdbaarheidsdatum van dergelijke panden royaal bereikt.

In 1978 verhuisde de gemeente Rheden naar de huidige locatie. Tot dat moment waren de ambtenaren gehuisvest in een gebouw precies aan de andere kant van het spoorviaduct. Tegenwoordig is dat in gebruikt door Attent zorg. Voor die nieuwbouw werd aan de Hoofdstraat het terrein van Hotel de Engel aangekocht. Het statige witte pand, voorzien van een imposant verleden, beroemde gasten en zuchtend onder de slijtage van de tand des tijds, werd gekocht van mevrouw Wentink-Geerlings.

Protesten en bezwaren tegen de sloop van De Engel waren tevergeefs. Simon Carmiggelt schreef nog enkele met melancholie doordrenkte columns bij het naderende afscheid, maar het hielp allemaal niets. Het grote hotel ging tegen de vlakte en het gebouw van Norbert Gawronski verscheen. Een gebouw waarin, zo vertelde hij een paar jaar geleden aan De Gelderlander, het ambtenarencorps centraal werd gehuisvest op een fijne werkplek. Dat centraliseren was toen nog de overheersende gedachte, waarvan men inmiddels weer volledig is afgestapt.

Wie weet hoe de maquette van het nieuwe gemeentehuis er uit gaat zien.