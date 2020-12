Retrospectief: Hotels en pensions in Dieren

Deze week kijken we naar een oud stukje Dieren. We zien hier een deeltje van de Hogestraat. We kijken richting Doesburgse dijk, met in het midden achter de mannen in de witte kielen een deel van de Koningsmuur. De foto is gemaakt in 1890, in de tijd dat voor het maken van zo’n prent veel licht en een lange sluitertijd nodig was. De jongen op de voorgrond stond niet stil en dat leverde een onherroepelijk onscherp beeld op. Maar verder is het een fraaie plaat, die een blik biedt op een stukje Hogestraat waaraan twee grote hotels en twee flinke pensions waren gelegen.

Pensions en hotels waren er – net als cafés – in het hele land meer dan genoeg in die tijd. Het wegennet was slecht, auto’s langzaam en onbetrouwbaar en grotere afstanden werden afgelegd met de trein. Dikwijls was een langere reis zelfs in òns land niet te maken in één dag, dus moest er overnacht worden. En ook het toerisme speelde zich, voor degenen die zich dat konden veroorloven, veelal in eigen land af. Iedere stad, elke dorp, hoe groot of hoe klein, had dan ook minstens een hotel en enkele pensions.

Op deze foto zien we links hotel Het Wapen van Gelderland. Daarnaast, achter de bomen, lagen twee pensions en de overtuin van hotel De Kroon. Dat hotel zelf is rechts te zien. Net voorbij de bocht lag ook nog hotel Hofzicht.

Van de hotels en pensions op de foto is niets meer over. In 1909 werd het Wapen van Gelderland door brand verwoest. Die brand was overigens de aanleiding voor de oprichting van het Dierense brandweerkorps. Op de plek van het hotel werden twee villa’s gebouwd in opdracht van mevrouw J. Haitsma-Viëtor. Ook de Kroon brandde af, in 1911, maar dat werd herbouwd. De bekende feestzaal bleef bij die brand overigens gespaard. Menig Dierens orkest of toneelgezelschap gaf er hun uitvoeringen. Door onvoorzichtigheid van Canadese soldaten brandde de feestzaal in 1945 alsnog af.

Anno 2020 resten dan ook nog slechts de herinneringen aan al die hotels en pensions. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog…