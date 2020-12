Retrospectief: Geitenhouders bij het kasteel

Rond 1920 hadden veel Loenenaren een melkgeit. Omdat de dood van een melkgeit in die tijd een kostbaar verlies was, had men een zogenaamd geitenfonds in het leven geroepen. Per maand moest een kleine contributie worden betaald.

Eenmaal per jaar ging men naar kasteel Ter Horst, dat vroeger een centrale plaats was in het dorp, om de geiten te laten zien. Natuurlijk werden de dieren van tevoren netjes gewassen en gekamd. De familie Van Lynden, die toen het kasteel bewoonde, had veel aardigheid in deze traditie en kwam graag even kijken en een praatje maken met de geitenhouders.

Gijs van Laar was in het dorp algemeen bekend als geitendokter. Als de geit ziekteverschijnselen toonde, dan werd Van Laar ingeschakeld. Van heinde en verre kwamen ze naar deze geitendokter om raad. Tuberculose was in die tijd een zeer gevreesde ziekte.

De melkgeiten waren talrijk in het dorp omdat de geit goedkoop was. Het was ‘de koe’ voor de arbeider. Wie een stuk grond bij huis had nam een geit en zette overdag het dier ‘aan het tuur’ (een stuk touw aan een paal) op het grasveld of langs de weg.

De geit leverde voedzame melk met een speciale smaak. Bovendien kreeg het beestje ieder jaar een of meer jongen. De jonge bokken(mannetjes) werden direct verkocht voor vijftien cent aan Plant aan de Eerbeekseweg. Kwamen er vrouwelijke nakomelingen dan werden deze verder opgefokt om te verkopen of zelf te houden.

Aan de Molenallee had een vrouw een dekbok. Ze werd toch De Kippenvrouw genoemd. Algemeen bekend is dat de bokken een sterke penetrante geur verspreiden. De geitenhouders gingen daar jaarlijks heen als de geit ‘boks’ was.

Het melken van de geit leverde nogal eens problemen op. De beesten hadden rare kuren. Vaak mocht alleen de man of vrouw de geit melken. Moest een ander dit overnemen door ziekte of om een andere reden dan verzette de geiten zich tot het uiterste om gemolken te worden.

Later toen de tijden beter werden kwamen er steeds minder geiten. Nu zijn er wel grote speciale geitenbedrijven. Populair zijn wel de dwerggeiten. Die worden veel voor kinderen gehouden. Hier een daar zijn ook wel andere grotere rassen te zien.