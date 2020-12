Raad kiest toch voor volledig nieuw gemeentehuis op huidige plek

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden heeft in de vergadering van dinsdag 15 december gekozen voor volledige nieuwbouw van een nieuw gemeentehuis op de huidige locatie. Dit is ongeveer 1 miljoen euro goedkoper dan het voorstel van het college: het huidige gemeentehuis strippen tot casco en vervolgens herbouwen.

Het college deed het voorstel om, binnen het casco van het bestaande gebouw, een nieuw gemeentehuis op te bouwen. Dit zou ruim 18 miljoen gaan kosten, maar ook jaarlijks 111.000 euro aan onderhoud gaan vragen. Nieuwbouw is onder andere nodig omdat overheidsgebouwen per 1 januari 2023 moeten beschikken over minimaal energielabel C. Dat is met het huidige gebouw niet haalbaar en dus zit er nogal wat druk achter om de nieuwbouw voor deze datum te halen.

Tijdens de bespreking door de gemeenteraad kwamen D66, ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA met een alternatief voorstel om te kiezen voor een andere optie: volledige nieuwbouw op de huidige locatie. Hier komt dan een kleiner en zo energieneutraal mogelijk gebouw.

Dit blijkt in de bouw een klein miljoen euro goedkoper te zijn en bovendien ook jaarlijks 59.000 euro minder te kosten in exploitatie. Volgens de indienende partijen biedt volledige nieuwbouw een grotere flexibiliteit en biedt nieuwbouw evenveel kansen op het gebied van duurzaamheid. Uitvoering van dit plan geeft iets meer incidentele kosten, maar dit bedrag van 262.000 euro is volgens de partijen binnen 5 jaar terugverdiend. In totaal levert dit over 10 jaar een besparing op van 2 miljoen aan afschrijvingskosten.

Dit voorstel werd aangenomen door VVD, CDA, PvdA, D66, SP en ChristenUnie. GroenLinks en GPR Burgerbelangen stemden tegen omdat zij de rol van inwoners van het proces te klein vinden. Lyan van Vliet van SP stemde wel voor: “Ik vind het echt nodig dat er nu begonnen gaat worden.”

Unaniem werd een amendement van SP en GroenLinks aangenomen met een aantal uitgangspunten bij nieuwbouw, waaronder het realiseren van een gebouw dat optimaal toegankelijk is voor alle inwoners, ecologisch bouwen wordt het uitgangspunt, het gebouw wordt gasloos gebouwd en als er behoefte aan is wordt er ruimte gemaakt voor maatschappelijke organisaties.

Daarnaast is een amendement van CDA en VVD aangenomen waarin het college wordt opgedragen zoveel mogelijk in zee te gaan met lokale ondernemers bij de bouw.

De raad liet, ook in eerder bijeenkomsten, al weten moeite te hebben met het verloop van het proces. De raadsleden vinden dat zij slecht geïnformeerd zijn en vinden dat inwoners, raad en medewerkers van de gemeente niet voldoende zijn betrokken bij het ontwikkelen van de plannen. Wethouder Ronald Haverkamp gaf toe dat het proces geen schoonheidsprijs verdient en beter had gekund, maar wijt dat aan een ‘gebrek aan kennis en capaciteiten’.