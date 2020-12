Popquiz Brummen biedt ook online gevarieerd programma

BRUMMEN – Popquiz Brummen staat al jaren voor een enerverende en gevarieerde avond op Derde Kerstdag. De vorige negen edities vonden plaats in een gezellig en altijd goed gevulde Vroolijke Frans. Dit jaar gaat de quiz gewoon door, maar dan in een digitale variant. En de popquiz-organisatie belooft dat het ondanks deze andere werkwijze, toch een zeer onderhoudende avond gaat worden.

Zoals bij vorige edities kan iedereen gewoon lekker kijken en een gezellige avond beleven, maar het is ook op Derde Kerstdag mogelijk om via een speciale link, via je smartphone aan de quiz deel te nemen. Deze link wordt overigens pas op de dag zelf bekendgemaakt. De quiz start op 27 december om 20.00 uur. Meedoen kan individueel of samen met enkele huisgenoten.

De organisatie van de quiz werkt momenteel hard aan allerlei leuke onderdelen voor deze bijzondere avond. Belangrijk is natuurlijk de quiz zelf. Dit jaar worden er 4 vragenronden gespeeld, waarbij niet alleen het antwoord punten oplevert, maar ook de snelheid van antwoorden is van invloed op de puntentelling. Er zijn weer leuke prijzen te verdienen voor de deelnemers met de meeste punten. Centraal staat natuurlijk de sportieve strijd om de Hans Broer Award, de felbegeerde wisselbeker.

Maar Popquiz Brummen is meer dan een quiz. Het is een gemoedelijk feest van (muziek)liefhebbers en vrienden uit alle hoeken van de gemeente Brummen. En die sfeer wil de organiserende werkgroep juist ook in dit bijzondere jaar benaderen. Zeker nu duidelijk is dat de quiz plaatsvindt tijdens een heuse lockdown. Verwacht dus op Derde Kerstdag dus ook livemuziek van lokale artiesten en bands, bijzondere filmpjes en gezellige gesprekken. Ook wordt er op bijzondere wijze teruggekeken op de vorige negen edities van de quiz. “Deze tiende editie brengt voor ons extra spanning met zich mee. Een spanning die we ook hadden tijdens de eerste editie in 2011,” laten de organisatoren openhartig weten. “We krijgen te maken met allerlei nieuwe dingen, dus we zijn erg benieuwd hoe dit straks gaat uitpakken. Maar gelukkig krijgen we hierbij deskundige hulp van lokale partners.”

Meer weten?

Op www.popquizbrummen.nl is nu al informatie te vinden, maar wordt op 27 december ook uitgelegd hoe je mee kan doen. Het evenement is ook te zien via het televisie-kanaal van RTV Veluwezoom en de facebookpagina van Popquiz Brummen. Vragen zijn te stellen via mailadres popquiz@rtvveluwezoom.nl en Popquiz Brummen is ook te volgen via twitter, facebook en instagram. Om de feestvreugde te verhogen is via www.devroolijkefrans.nl een Popquiz borrelpakket te bestellen, dat op Derde Kerstdag tussen 15.00 en 18.00 uur kan worden afgehaald bij de Vroolijke Frans. Extraatje is dat dit pakket ook voorzien is van vouchers waarmee je als eerste terecht kunt op het digitale strijdveld van de online popquizsite.

De tiende editie van de popquiz wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van trouwe ondersteuners van groot belang. Of het nu gaat om de faciliteiten van Fidato Arnhem, Yannick Hilger Mediaproducties of SPL P.A. Service, de goede verzorging en gastvrijheid van De Vroolijke Frans, websitebouwer Trolly Town Studio, huisfotograaf Gerrit Leemkuil, publieke omroep RTV Veluwezoom en presentator Patrick Maijer. Ook de Culturele Stichting levert dit jaar een belangrijk bijdrage, evenals de sponsoren Kroese Arnhem/Nijmegen, Drukkerij Hilarius, Hedon Zwolle, Primera Bosman, Boekhandel Hendriks en Paaspopfestival Schijndel.