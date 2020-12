Politie in actie tegen inbraken in Dieren

DIEREN – De politie van Dieren houdt een grote actie om mensen te attenderen op woninginbraken. Op verschillende plekken in Dieren was de politie de afgelopen week aanwezig om mensen tips te geven om woninginbraken te voorkomen. Ze deelden flyers uit en gingen met inwoners in gesprek.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink