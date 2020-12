Poging tot inbraak in bejaardenwoning

EERBEEK – Op zaterdag 12 december tussen 9.30 en 12.30 uur heeft iemand geprobeerd in te breken in een bejaardenwoning aan de Bijenkorf in Eerbeek. Men probeerde het raam van de slaapkamer open te breken. Mogelijk is de dader gestoord doordat de bewoner thuis kwam.

Er zijn de laatste twee weken meerdere inbraken bij bejaardenwoningen geweest in Eerbeek. Zowel overdag als ‘s avonds en ‘s nachts. Bij één inbraak hebben de daders zich uitgegeven als zijnde van de politie door dit meerdere malen hard te roepen. De politie geeft aan dat men er niet gelijk van uit moet gaan dat wanneer er politie geroepen wordt, men ook met de politie te maken heeft. “Overtuig u er eerst van dat het daadwerkelijk politie is, als u de deur opendoet.” Verder verzoekt de politie om bij verdachte situaties gewoon de politie te bellen via 112.