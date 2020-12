BRUMMEN – Op dinsdag 1 december rond 00.15 uur is er geprobeerd in te breken bij de Primera-winkel aan het Marktplein te Brummen. Volgens getuigen zou het gaan om drie personen. Zij hebben geprobeerd met een stoeptegel de ruit van de winkel in te gooien. Toen de politie erbij kwam, zat er een klein gat in de ruit, maar de daders waren gevlogen. De politie doet op Facebook een oproep voor getuigen om zich te melden.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink