PlusBus blijft in de garage

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Het bestuur van de PlusBus Rheden/Rozendaal laat weten dat de activiteiten voorlopig nog niet worden hervat. In eerste instantie werd de datum van 1 januari genoemd om te herstarten, later werd dat 1 februari, maar zoals het zich nu laat aanzien, zal het volgens het bestuur nog wel even duren. Het bestuur wil op geen enkele manier dat medewerkers en cliënten risico lopen. Daarnaast wil de organisatie zich strak houden aan de oproep van de premier om verplaatsingen zoveel mogelijk te vermijden. “Hoe moeilijk en lastig dat ook is voor onze doelgroep, we zullen ons erbij neer moeten leggen”, aldus het bestuur. “Zodra het duidelijk wordt wanneer er weer gereden kan worden laten we het zo spoedig mogelijk weten.”