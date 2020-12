Pim uit Doesburg legt de wereld vast door een kristallen bol

DOESBURG – Pim Edelman uit Doesburg maakt bijzondere foto’s met behulp van een kristallen bol. Zijn foto’s zullen met enige regelmaat in onze krant terug te vinden zijn.

Al van jongs af aan is Pim Edelman uit Doesburg geïnteresseerd in fotografie. “Toen ik een jaar of 15 was begon ik met kiekjes.” Pim maakte destijds vooral foto’s op vakantie. Later werden zijn eigen kinderen veelvuldig vastgelegd. Maar zo’n 20 jaar geleden nam zijn hobby serieuzere vormen aan toen hij zich aanmeldde bij Fotoclub Doesburg. “Ik begon mij meer in onderwerpen te verdiepen en probeerde steeds weer wat nieuws.” Urban fotografie kwam voorbij en Pim specialiseerde zich in macro-fotografie.

Twee jaar geleden ontdekte hij iets nieuws op fotografie gebied: de glazen bol. “Via een collega van de fotoclub maakte ik kennis met fotograferen door een bol. Ik nam de bol mee op vakantie naar Texel en ging er mee experimenteren.” Pim maakte met behulp van de glazen bol foto’s van windsurfers op het strand en ook thuis in Doesburg ging hij met de bol op pad. Zo maakte hij bijzondere foto’s van de Martinikerk in Doesburg, de Wilibrordkerk in Drempt en ook de prachtige natuur in de regio vormt een decor op zijn bijzondere bolfoto’s.

Het maken van deze foto’s is een hele opgave. Pim maakte een speciale constructie op een statief waar hij de bol met een diameter van 8 cm opzet. “Reflectie is mijn grote vijand”, vertelt Pim. “Het is een grote uitdaging om een scherp beeld te krijgen. Je moet goed uitkijken dat er achter je geen licht is, want dat reflecteert op de bol”, legt hij uit. “Met de camera in de hand, of op een tweede statief ga je ongeveer 30 centimeter achter de bol staan. Stel scherp en maak een foto. Het scherpstellen is nogal een puntje, want de foto is erg snel onscherp. Door een hoger diafragma te kiezen is er meer scherptediepte, maar wordt de sluitertijd langer.”

Pim besteedt veel tijd aan zijn hobby. “Ik ben wel vijf tot acht uur per week foto’s aan het maken. Vervolgens bekijk en bewerk ik de foto’s thuis. Een groot deel verdwijnt in de prullenbak, alleen de beste foto’s blijven bewaard.” De Doesburger is constant bezig om nieuwe manieren van bolfotografie te ontdekken. Op dit moment is hij bezig met het fotograferen van objecten, daarbij gebruikt hij led-lampjes. Spullen die eigenlijk naar de kringloop zouden gaan worden op deze manier een waar kunstobject, met mooie kleurrijke foto’s als resultaat. Pim heeft voorlopig genoeg inspiratie voor nieuwe foto’s, waarvan hij er de komende tijd een aantal via Regiobode zal delen.