Partijen lokaal maatwerk jeugd Rheden en Rozendaal bekend

DESTEEG – Vanaf 1 januari verzorgen Mentaal Beter, Prolis, RIOzorg, Siza, EigenWijzeZorg, VO Coach, Driestroom en Entrea Lindenhout een deel van de jeugdhulp in de gemeente Rheden en Rozendaal. Het gaat hier om individuele en groepsbegeleiding en een deel van de individuele en groepsbehandeling van kinderen tot 18 jaar. Maandag 7 december werden de handtekeningen onder de nieuwe overeenkomst gezet.

In 2015 heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de bekostiging van de Jeugdwet bij gemeenten neergelegd. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk de jeugdzorg te normaliseren en demedicaliseren. Daarom hebben de gemeenten Rheden en Rozendaal de opdracht Lokale Maatwerkdiensten Jeugd uitgezet.

Nu de verschillende partijen met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen, betekent dit in de praktijk dat het aantal zorgaanbieders waarmee de gemeenten werken flink vermindert. Deze zorgaanbieders gaan met elkaar, en in sommige gevallen met andere partijen als onderaannemer, een dekkend aanbod verzorgen voor de kinderen en hun ouders. Er zijn kortere lijnen waardoor sneller geschakeld kan worden zodat die hulp en ondersteuning die nodig is, ingezet kan worden.

Dit betekent nadrukkelijk niet dat alle huidige zorg aan Rhedense jeugd en hun ouders per 1 januari direct overgaat naar een andere zorgleverancier. Voor de lopende zorgindicaties en nieuwe indicaties tot en met het einde van dit jaar geldt een overgangsregeling waarbij de kwaliteit continuïteit van zorg te allen tijde voorop staat.

Een groot deel van de kinderen in gezinnen groeit zonder grote problemen op. En de vragen waarmee ze zitten kunnen meestal worden opgepakt binnen het gezin, het sociale netwerk, de school, de sportvereniging. Als dat niet lukt kunnen zij een beroep doen op bijvoorbeeld jongerencoaches en jeugdwerkers.

Helaas zijn er ook kinderen en gezinnen met problemen die ernstiger, complexer en/of langduriger van aard zijn en waarvoor specialistische hulp nodig is.

De gemeenten verwachten met deze aanpak dat er binnen 6 jaar meer vragen over opvoeden, opgroeien en problemen waar kinderen en gezinnen mee kampen, kunnen worden aangepakt en opgelost zonder dat daarvoor zwaardere jeugdhulp ingezet wordt. Ook de verbreding van de Sociale Basis waarbij er vanuit Incluzio meer dan voorheen aandacht is voor jeugdigen en gezinnen draagt hieraan bij.

Hiermee blijven de kosten voor de jeugdzorg beheersbaar en kan het jeugdzorggebruik in Rheden terug naar het landelijk gemiddelde. In 2019 was dat in Rheden namelijk 14,7 procent ten opzichte van 12,3 procent landelijk. In Rozendaal steeg het percentage de afgelopen jaren naar het landelijk gemiddelde toe; 12,0 procent lokaal ten opzichte van 12,3 procent landelijk in 2019. Ook verwachten de gemeenten met deze aanpak dat er over 6 jaar meer kinderen thuis kunnen blijven wonen. En dat kinderen die dat niet kunnen wel zo ‘thuis mogelijk’ wonen in een pleeggezin of gezinshuis.

Hoogspecialistische (jeugd-ggz)-behandeling, jeugdbescherming, jeugdreclassering, preventieve jeugdbescherming, dyslexie, kindergeneeskunde en verblijfszorg blijven ‘regionaal’ gecontracteerd. Uiteraard vindt nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen plaats om die zorg en ondersteuning te bieden die nodig is.