Parkstraatkerk maakt ruimte voor appartementen

VELP – De Parkstraatkerk in Velp gaat plaatsmaken voor appartementen. Projectontwikkelaar Florin uit Arnhem bedacht een plan voor een gebouw met acht woningen. Het ontwerp werd onlangs getoond aan omwonenden.

Villa Florin gaat het project heten. Het gebouw omvat acht royale appartementen tussen de 188 en 230 vierkante meters groot, elk met een royaal balkon. De woningen worden voorzien van hoge plafonds en grote ramen. Er komt een gezamenlijke tuinkamer voor alle bewoners, ook komt er een gezamenlijke tuin. Het gebouw werd ontworpen door Kraft Architecten, de tuin door Le Far West, beiden uit Arnhem.

Deze nieuwbouw betekent dat de Parkstraatkerk en het zalencentrum Parkstaete moeten wijken voor deze appartementen. In de kerk worden al sinds 2006 geen vieringen meer gehouden.

De benodigde bestemmingsplanwijziging is inmiddels in gang gezet. De projectontwikkelaar hoopt begin 2022 te starten met de sloop en aansluitend de nieuwbouw. Dit zal ongeveer 15 maanden in beslag nemen.

www.florin-velp.nl