Oproep van HetHuisDoesburg: Schrijf je eigen geschiedenis

DOESBURG – Zoals de Spaanse Griep van een eeuw geleden lang in ons gemeenschappelijke geheugen is blijven hangen, zo zal ook het afgelopen coronajaar niet snel worden vergeten. Hoe de beleving van dit jaar in Doesburg de geschiedenis in gaat, is afhankelijk van haar inwoners. HetHuisDoesburg roept Doesburgers op geschiedenis te schrijven. “Pak de pen ter hand, klim achter je pc of laptop en leg je eigen persoonlijke ervaringen en belevenissen vast voor volgende generaties.”

Het verhaal hoeft overigens niet over corona te gaan, zegt HetHuisDoesburg. “De geboorte van een kind, het verlies van een geliefde, het afscheid van je buren, een verhuizing, diploma of gewonnen wedstrijd; alles mag.” Ook de vorm van het verhaal is helemaal vrij. Dit kan een geschreven verhaal op papier zijn, een filmpje gemaakt met de smartphone, een gedicht, een foto met bijschrift, een liedje, podcast of toneelstuk. Alles kan, als het maar digitaal wordt aangeleverd. Dit alles onder de noemer Geschiedenis in de Maak.

Het is deze maand tien jaar geleden dat HetHuisDoesburg van start ging. Deze club van enthousiaste mensen probeert een breed publiek vertrouwd te maken met de geschiedenis van Doesburg. Daarbij was en is nog steeds een belangrijke rol weggelegd voor ‘oral history’, verhalen die worden verteld door de mensen die erbij waren. Een goed voorbeeld daarvan is het boekje Belegerd & Bevrijd, dat dagboeknotities bevat over de laatste oorlogsdagen in april 1945 en afgelopen jaar in Doesburg werd verspreid.

Veel interviews zijn voor HetHuisDoesburg op video vastgelegd door Maarten Lindner van LiViPro Mediaproducties. Zo’n video met in beeld de vrouw of man die het zelf heeft meegemaakt heeft veel impact. Het werk van Maarten is bovendien waardevol archiefmateriaal voor nu en later. Met deze eerste editie van Geschiedenis in de Maak test HetHuisDoesburg of Doesburgers warm lopen voor een nieuwe jaarlijkse traditie van verhalen vertellen en je eigen geschiedenis schrijven.

Geschiedenis in de Maak gaat verder dan alleen het jaar 2020. Eind oktober is HetHuisDoesburg gestart met het verhalenplatform DoesburgVertelt.nl. Op die website verschijnen in elf thema’s bekende en onbekende verhalen uit de rijke Doesburgse geschiedenis. Het gaat om grote en kleine gebeurtenissen die in allerlei vormen worden gepresenteerd; verhalen over toen, die ook vandaag nog invloed en betekenis hebben. Geschiedenis in de Maak is de permanente uitnodiging aan alle Doesburgers om aan een breed publiek te vertellen waarom een bepaalde gebeurtenis in het lopende jaar zo’ n grote impact heeft gehad, en dus moet worden bijgeschreven in de annalen van de stad. Het meest bijzondere van die momenten is het volgende jaar het onderwerp van het twaalfde thema. Zo schrijven Doesburgers op DoesburgVertelt.nl hun eigen geschiedenis.

Iedereen kan tot 1 januari 2021 een bijdrage aan de Doesburgse geschiedenis doorsturen naar gim2020@doesburgvertelt.nl. De mooiste inzending is in januari te zien op doesburgvertelt.nl.