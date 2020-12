Oproep van de regio: ‘Maak werk van de circulaire economie’

GEM. RHEDEN – Op 2 december is het manifest ‘Maak werk van de circulaire economie’ vastgesteld. Hiermee willen de gezamenlijke gemeenten en ondernemersorganisaties in de Regio Arnhem Nijmegen het bedrijfsleven in de regio bewust maken van het belang om te investeren in kennis en kunde om circulair te kunnen werken.

Het manifest is een aansporing voor het bedrijfsleven om zich voor te bereiden op de circulaire economie. Hier liggen kansen voor innovatie en duurzame economische groei.

Meer concreet bieden de Woondeal Regio Arnhem – Nijmegen, de regionale ambitieverklaring ‘Circulair opdrachtgeverschap en circulair inkopen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)’ en het regionale traject Circulair Inkopen kansen voor bedrijven in de regio die circulair kunnen werken. In de Woondeal is bijvoorbeeld opgenomen dat bij nieuwe plannen partijen zich inspannen om minimaal 25 procent circulair te laten ontwikkelen. Met de ambitieverklaring GWW spreken regionale gemeenten en provincie uit dat zij zoveel mogelijk circulair willen aanbesteden bij werken die de Grond-, weg en waterbouw betreffen.

Het manifest roept daarom het bedrijfsleven op zich hierop voor te bereiden om zo regionaal (in de keten) mee te kunnen doen in de uitvoering van deze opdrachten. Ronald Haverkamp, wethouder economische zaken van de gemeente Rheden: “Ik voorzie mooie kansen voor de Rhedense ondernemers die ook echt stappen willen zetten op het gebied van circulair ondernemen. Circulaire economie lijkt soms abstract, maar de GWW-sector is bijvoorbeeld een sector waar circulaire economie echt in de praktijk gebracht gaat worden. Ook als overheid gaan we steeds kritischer worden met wie we zaken gaan doen.”

In de gemeente Rheden wordt ook actief beleid gevoerd om te komen tot meer duurzaamheid in de samenleving. Een overgang naar circulaire economie is daarbij een belangrijke ambitie. Ook voor de Rhedense ondernemers biedt dat nieuwe kansen. De gemeente Rheden gaat nadrukkelijker optrekken met ondernemers die ook echte stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.