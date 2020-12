Oproep: Deel uw mooiste herinnering uit 2020

We zullen het jaar 2020 niet snel vergeten. De Covid19-pandemie bracht een wereldwijde crisis op gang. De maatregelen die werden genomen om het coronavirus een halt toe te roepen, legden de economie en het sociale leven in ons land stil.

Toch ontstonden er, midden in alle ellende, mooie initiatieven. Buren hielpen elkaar met boodschappen, muzikanten trokken langs verzorgingshuizen om voor bewoners te zingen, ondernemers brachten hun producten thuis en mensen bestelden massaal hun maaltijden online om gesloten horeca te steunen. Het waren de lichtpuntjes in een bijzonder jaar.

Daarom vragen wij ons af: wat was voor u het mooiste moment van 2020? Welke gebeurtenis heeft u de lockdown doorgesleept? Bij welke gelegenheid ging voor u de zon weer schijnen? Vertel het ons! Omschrijf in het kort uw mooiste moment is van dit jaar, groot of klein, (maximaal 150 woorden). Stuur eventueel een foto mee. Uit alle inzendingen maakt de redactie van Regiobode een selectie, die we zullen publiceren in de laatste krant van dit jaar, die uitkomt op woensdag 30 december.

Stuur uw inzending naar redactie@regiobode.nl ovv mooiste moment. Een briefje sturen kan ook: Postbus 230, 6950 AE in Dieren. Vermeld in de e-mail of brief uw naam en woonplaats.