Oproep aan ondernemers: doe mee aan Verliefd op de Veluwezoom

REGIO – In februari is iedereen weer Verliefd op de Veluwezoom. Met deze slogan slaan ondernemers aan de Veluwezoom de handen ineen en bieden bezoekers en inwoners van de regio allerlei leuke acties, activiteiten en aanbiedingen.

Verliefd op de Veluwezoom werd vorig jaar bedacht door Dienke Geurtz van de Spelerij in Dieren en opgezet door het Toeristisch Platform Zuidoost Veluwezoom in samenwerking met Stichting Toerisme Recreatie Veluwezoom en met Menno Feitsma van Stichting Veluwe Arnhem Nijmegen (het vroegere RBT KAN). Met een kleine subsidie van de gemeenten Rheden en Rozendaal is februari 2020 een eerste pilot uitgevoerd. Ondernemers bedachten allerlei leuke acties en aanbiedingen om de, doorgaans toch wat saaie, februarimaand op te vrolijken.

Volgend jaar februari krijgt Verliefd op de Veluwezoom een vervolg. Het gebied wordt uitgerold en ook de toeristisch platformen van de gemeentes Brummen, Arnhem, Renkum en Wageningen worden benaderd om zo nog meer draagkracht te krijgen en ruchtbaarheid aan het project te geven.

Ondernemers uit de hele regio krijgen de kans mee te doen en een leuke actie te verzinnen. Dienke Geurtz legt uit: “In het Veluwezoom-gebied is februari voor ondernemers en bezoekers een rustiger periode. Dat is dan ook de periode om samen te proberen meer mensen naar ons mooie gebied te trekken, zodat we allemaal meer omzet generen. Juist in deze moeilijke tijden zou het top zijn als we elkaar kunnen versterken.” Vanwege Valentijnsdag krijgt de samenwerking het thema liefde, met een een knipoog naar liefde voor de Veluwezoom.

Natuurlijk wordt binnen de organisatie rekening gehouden met de coronacrisis. Geurtz: “We gaan uit van het positieve en pakken de kans om origineel het jaar te starten. We willen juist activiteiten bedenken die ondanks corona toch door kunnen gaan.”

Verschillende ondernemers hebben zich al aangemeld en zijn enthousiast. Neem bijvoorbeeld Hans Westdijk van Pannekoekhuis Strijland in Rheden. “Een pannenkoek van Strijland verbindt elke generatie. We gaan ons best doen een hele speciale te maken. En of je onze pannenkoek nu bij ons in de zaak opeet of op een andere mooie plek op de Veluwezoom, genieten wordt het sowieso.“

Ook Bjorna Blaauw van Landgoed Rhederoord ziet mogelijkheden. “We geloven in samenwerking waarbij ieders krachten naar boven komt en onze prachtige regio Veluwezoom gepromoot wordt!”

Ondernemers die mee willen doen, kunnen een mailtje sturen naar dienke@spelerij.nl en een aanmeldformulier opvragen. Aanmelden kan nog tot 10 januari, maar volgens Geurtz is het handig om dit al voor de feestdagen te regelen. De organisatie is ook nog op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken bij de verspreiding van flyers en posters onder winkeliers. Ook zij kunnen zich melden bij Dienke Geurtz.