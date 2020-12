Opbrengst Grote Clubactie Brummen

GEM.BRUMMEN – Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Brummen lukte het verenigingen om in totaal 8319 euro op te halen. Dit jaar deden in Brummen de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Brummen Sportclub Brummen: 2526 euro, Voetbalvereniging Oeken: 2148 euro, Handbalvereniging Brummen; 1026 euro, VV Spiker: 810 euro,

Eerbeek Zwemsportvereniging De Spreng: 708 euro, Badmintonvereniging ‘t Pluumpje: 561 euro, Eerbeekse Tafeltennis Vereniging: 75 euro,

Leuvenheim Stichting Kegelsport Brummen: 465 euro. Hiervan gaat 80 procent naar de club.

Landelijk deden zo’n 5.300 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij dik 9,5 miljoen euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records.