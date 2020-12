RHEDEN – Op de Holleweg in het bosgebied de Posbank in Rheden is een zaterdagmiddag 19 december een wielrenner gereanimeerd. Hij werd onwel en kwam vervolgens ten val. Omstanders hebben eerste hulp verleend en zijn begonnen met de reanimatie. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse en namen de hulpverlening over. Het slachtoffer is daarna met spoed overgebracht naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen.

Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink