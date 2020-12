Ons Raadhuis gaat naar de deelnemers toe

VELP – Normaal gesproken genieten de bezoekers van Ons Raadhuis in Velp in de aanloop naar Kerst van allerlei leuke activiteiten. Dit jaar is dat helaas anders. Bij alle 250 deelnemers van Ons Raadhuis werd op 10 en 11 december een kerstattentie thuisbezorgd. Op deze manier werden de deelnemers in het zonnetje gezet door 25 vrijwilligers. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie voor COVID-projecten vanuit de Provincie Gelderland. Mensen die meer willen weten over Ons Raadhuis kunnen altijd even binnenlopen. Er is altijd wel iemand aanwezig om een gezellig praatje mee te maken. De krant lezen of een boek lenen uit de buurtbieb kan uiteraard ook. Ons Raadhuis is te vinden aan de Nieuwstraat 1 in Velp.

www.onsraadhuis.com