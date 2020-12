Online vieringen tijdens lockdown

REGIO – Vanwege de onlangs afgekondigde lockdown hebben de Protestantse Gemeenten in Angerlo-Doesburg, Drempt-Oldenkeppel en Hummelo, evenals de Remonstrantse Gemeente, de Willibrordus Parochie locatie Angerlo-Doesburg en de Ooipoortkerk besloten om terug te gaan naar enkel online vieringen. De kerken willen op deze manier hun steentje bijdragen aan het terugdringen van het coronavirus in de samenleving. Op de websites van deze kerken is alle informatie te vinden over hoe de diverse vieringen de komende tijd via internet zijn mee te beleven. De kerken hopen dat het na 19 januari weer mogelijk is om bezoekers ook in levenden lijve te mogen verwelkomen, al zal dat eerst nog in kleine aantallen zijn.