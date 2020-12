Online meditaties

HALL – Vanwege de nieuwe lockdown biedt mindfulnesstrainer Jantine Peters uit Hall de komende weken – of zolang de lockdown duurt, twee keer per week gratis online begeleide meditaties aan via Zoom. Meedoen kan op zondagavond tussen 19.30 en 20.00 uur en donderdagmorgen tussen 9.30 en 10.00 uur. “Juist in deze stressvolle tijd waarin we al die beperkingen al flink beu worden, kan het fijn zijn een rustpunt in de week te hebben en je verbonden te weten met anderen die net als jij de tijd willen nemen zich te bezinnen en voor een moment uit het dagelijkse doen te stappen”, aldus Jantine. “Ik ben er tijdens de eerste lange lockdown en laatst die twee weken in november al wat aan gewend geraakt. En hoewel in het echt samen komen veel fijner is, is dit toch een mooi alternatief.” Aanmelden of meer informatie vragen kan via: info@aandachtgeeftjekracht.nl of tel. 06-17369599. Na aanmelding ontvangen deelnemers een Zoom-link.