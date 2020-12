Online lezing over stress

ROZENDAAL – Op donderdag 10 december houdt de gemeente Rozendaal in samenwerking met Indigo en Incluzio een online lezing (webinar) over het onderwerp‘stress. Tijdens de lezing wordt besproken hoe spanningsklachten verminderd kunnen worden. De lezing vindt plaats van 20.00 tot 21.15 uur. Er kan anoniem worden meegedaan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere energiebalans, het stellen van prioriteiten, het bijstellen van verwachtingen en de kracht van dankbaarheid. Aanmelden voor de lezing kan bij Indigo Preventie tel. 026 – 3124483 of via info@indigogelderland.nl. Meedoen is gratis. Na aanmelding ontvangen deelnemers meer informatie per e-mail.