Online kerstvieringen van gezamenlijke kerken

DOESBURG – De kerken van Angerlo-Doesburg, Drempt-Oldenkeppel en Hummelo hebben de handen ineengeslagen en bieden online oecumenische kerstvieringen aan. Er is een kerstnachtviering en een gevarieerd kerstprogramma op Eerste Kerstdag.

De kerstnachtviering wordt op donderdag 24 december om 21.00 uur uitgezonden via www.kerkomroep.nl (zoek op Doesburg, Martinikerk) en het YouTube-kanaal Kerk Angerlo-Doesburg. Thema van de viering is ‘give something only you can give’, momenteel de slogan van een beroemd colamerk. Aansluitend op de kerstnachtviering speelt stadsbeiaardier Frans Haagen enkele kerstliederen op het carillon, te beginnen met We wish you a merry Christmas. Dominee Chris Kors roept iedereen op voor dit moment even naar buiten te gaan om elkaar in de straten toe te zingen.

Op Eerste Kerstdag, 25 december, wordt een gevarieerd kerstprogramma uitgezonden via YouTube. In dit programma komen allerlei mensen uit de Doesburgse en Angerlose samenleving voor de camera. Zij blikken kort terug op dit jaar, vertellen wat voor impact corona heeft gehad op henzelf, hun werk, hun vriendschappen, hun verenigingsleven heeft gehad en verbinden daar een kerstwens aan. Speciaal voor de kinderen is een luchtig theaterspel geschreven.

De titel van het programma is ‘There’s a crack in everything, that’s how the light gets in’, ontleend aan een lied van Leonard Cohen. ‘In alles zit wel een barst, maar uitgerekend daar komt het licht doorheen.’ Die gedachte wordt door Bram Grandia en Chris Kors verbonden met de boodschap van Kerst. Er is muziek van kerstkoren, Leonard Cohen, Stef Bos en een kerstmedley, gemaakt door de DJ van jongerencentrum 0313.