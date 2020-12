Online kerkdiensten in Brummen

BRUMMEN – De Protestantse Gemeente Brummen heeft besloten geen kerkgangers toe te laten tijdens de bijzondere kerstkerkdiensten en deze online uit te zenden. Dit besluit is genomen uit zorg om de gezondheid van mensen én uit solidariteit met allen die onder de strenge maatregelen van deze crisis en dan al helemaal tijdens deze kerstdagen, te lijden hebben, meldt dominee Afke Boezewinkel. De diensten zijn te zien via www.kerkwebbrummen.nl. Hier is ook een overzicht te vinden van de diensten die te zien zijn, zoals de kinderkerstviering en kerstnachtdienst op donderdag 24 december en de viering op Eerste Kerstdag.