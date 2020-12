Online Ik buurt mee-lezing Van Plato tot Danto

VELP – Peter Zuidema verzorgt woensdag 9 december een Ik buurt mee!-lezing over kunst door de eeuwen heen, getiteld ‘Van Plato tot Danto’. De lezing is uitsluitend online te volgen.

Peter Zuidema beschrijft in zijn een historische tocht beschreven langs de diverse kunstbegrippen in de esthetiek en de inspiratiebron van die begrippen vanuit de kunsten. Plato was één van de eersten in de Westerse filosofie die zich afvroeg wat kunst is. Hij kwam tot de functionele definitie ‘kunst is imitatie van de werkelijkheid’. Pas 2000 jaar later hebben de Verlichtingsfilosofen Baumgarten en Kant deze vraag anders beantwoord. Kunst moest voor hen te maken hebben met het ervaren van schoonheid. Zij waren zo de filosofische wegbereiders voor de Romantiek. Met de introductie van de fotografie en de komst van de abstracte kunst en in het bijzonder Dada en Pop art zijn er geheel andere definities geformuleerd. Kunst hoefde niet meer de werkelijkheid te imiteren of mooi te zijn. Eén definitie bekijkt een kunstwerk of kunstenaar vanuit historisch perspectief om de vraag te beantwoorden of iets kunst is. De ander bekijkt de vraag vanuit een institutioneel perspectief: kunst is wat de kunstgemeenschap als kunst bestempelt. De hedendaagse filosoof Danto concludeerde op basis van deze laatste definitie dat dus alles kunst is.

Peter Zuidema studeerde natuurkunde in Delft en promoveerde in Utrecht. Hij werkte na zijn studie zijn hele carrière in de ICT voor diverse overheidsorganisaties. Na zijn professionele carrière haalde hij in Leiden zijn bachelor Wijsbegeerte. Vanaf 2010 verdiept hij zich voornamelijk in de filosofie van de kunst. Peter woont sinds 2007 in Velp. Hij organiseerde sinds 2014 de ‘Ik-buurt-mee!’-lezingen en is secretaris van de stichting Cultureel Podium Jansen & de Feijter.

De lezing is uitsluitend online te volgen. De lezing begint om 20.00 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Wie de lezing thuis wil volgen, kan zich aanmelden via bestel@eenpassievoorboeken.nl. Uiterlijk een uur voor de lezing ontvangt eenieder die zich heeft aangemeld een link waarmee de lezing te volgen is. Van huis uit kunnen de deelnemers vragen stellen per e-mail, whatsapp of sms.

www.eenpassievoorboeken.nl