Onderzoek naar vindbaarheid van activiteiten en voorzieningen in Rheden

RHEDEN – De gemeente Rheden vraagt zich af of haar inwoners wel op de hoogte zijn van alle activiteiten, voorzieningen en organisaties die er zijn op het gebied van sport, recreatie, cultuur, ontmoeting, ontspanning, hulp en ondersteuning. In een onderzoek van inwonerspanel RhedenSpreekt wordt hier naar gevraagd.

In de gemeente Rheden zijn veel activiteiten, organisaties en hulppunten waar inwoners terechtkunnen. Denk bijvoorbeeld aan dorpshuizen, de bibliotheek, het nieuwe Biljoenbad, de PlusBus, mantelzorgondersteuning of de sport- of culturele vereniging in de buurt. Er zijn mogelijkheden voor culturele en sportieve activiteiten, hulp bij boodschappen en vervoer voor mensen die slecht ter been zijn, om maar eens iets te noemen.

De gemeente vraagt zich af hoe het staat met de bekendheid van al deze activiteiten en voorzieningen. Hoe zoeken inwoners naar informatie over activiteiten en voorzieningen? Is deze informatie goed te vinden en aantrekkelijk genoeg om ook daadwerkelijk gebruik te gaan maken van deze voorzieningen. Met deze informatie wil de gemeente het aanbod beter afstemmen op de wensen van inwoners.

Inwoners van de gemeente Rheden kunnen meedoen aan het onderzoek via www.rhedenspreekt.nl. Mensen die al lid zijn van het inwonerspanel, ontvangen automatisch een uitnodiging. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en dat kan tot 3 januari. Wie de vragenlijst niet digitaal kan invullen, kan een vragenlijst per post aanvragen bij Moventem, tel. 0575-760 227. Deelnemers krijgen na het onderzoek bericht over de resultaten en wat de gemeente daar mee doet.