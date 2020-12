Oliebollenactie vv SHE Hall

HALL – Voetbalvereniging SHE uit Hall houdt ook dit jaar weer een oliebollenactie. De bekende Hallse oliebollen en appelbeignets worden gebakken en bezorgd op dinsdag 29 en woensdag 30 december. Oliebollen kosten 6 euro per zak van 10 stuks en appelbeignets 6 euro per zak van 5 stuks. Een bestelling plaatsen kan via het formulier op www.vvshe.nl of via een e-mail naar oliebollen@vvshe.nl. Vermeld in het bericht naam, adres en aantal zakken oliebollen en/of beignets. Betaling via een betaalverzoek heeft de voorkeur, geef dan ook een mobiel nummer of e-mailadres door. Bestellingen binnen de gemeente Brummen worden bezorgd, andere bestellingen dienen te worden afgehaald op de accommodatie van SHE aan de Dorpsstraat in Hall. Dit kan dinsdag 29 en woensdag 30 december tussen 9.00 en 14.00 uur.