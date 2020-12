Oliebollenactie van DWV

DOESBURG – De jaarlijkse oliebollenactie is al vele jaren de belangrijkste actie voor de Doesburgse Watersport Vereniging en is daarmee een échte traditie geworden. Het is een mooie bron van inkomsten voor de Doesburgse zwemvereniging. Dit jaar verloopt de actie iets anders dan anders. De bestellingen worden dit jaar niet aan huis bezorgd, maar zijn af te halen in de oliebollen drive-in bij zwembad Den Helder. De vooraf betaalde bestellingen kunnen daar worden opgehaald op 5, 30 en 31 december van 12.00 tot 14.00 uur en worden door het team van vrijwilligers door het autoraam aangereikt. De oliebollen kunnen eenvoudig worden besteld via de website: www.dwv-doesburg.nl. De drive-in uitsluitend toegankelijk voor het afhalen van bestellingen en niet voor losse verkoop.