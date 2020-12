Oliebollen voor het goede doel

EERBEEK – Fons en Dini Scholten in Eerbeek verkopen ook dit jaar weer oliebollen en appelbeignets voor het goede doel. Met de opbrengst van de verkoop steunt de familie het KWF, KIKA en het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, allemaal bedoeld om het onderzoek naar de genezing van (kinder)kanker te kunnen uitbreiden. De lekkernijen worden gebakken door Bakkerij Borggreve in Velp. Nieuw in de verkoop is dit jaar de kwarkini, een oliebol zonder vulling, gemaakt van kwarkdeeg. Er is dit jaar geen verkoop aan de kraam, maar er kunnen vooraf bestellingen worden geplaatst via tel. 06-23300488. De bestellingen ophalen kan op woensdag 30 en donderdag 31 december bij de familie thuis aan de Rentmeesterstedeweg 1 in Eerbeek. Mensen die hun bestelling niet af kunnen halen, kunnen deze laten thuisbezorgen.