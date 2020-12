Oliebollen voor Alpe d’HuZes

DIEREN – Op 3 juni 2021 gaan Liselotte (6 jaar) en Jasmijn (5 jaar) uit Dieren samen met hun mama en papa fietsen voor Alpe d’HuZes. Zij willen samen zo vaak mogelijk de Franse berg op fietsen. Ze willen nu al zo veel mogelijk geld inzamelen voor een wereld waar geen plek is voor kanker en gaan daarom oliebollen verkopen voor het goede doel.

De familie gaat oliebollen bakken op 30 december. De oliebollen kosten 6 euro voor 10 oliebollen, met of zonder krenten. Bestellen kan tot uiterlijk 28 december door te mailen naar oliebollenvoor6@gmail.com of het strookje in te leveren bij familie Schouten in de brievenbus op de Enkweg 64, 6951BW te Dieren. De oliebollen worden bezorgd in Dieren, Ellecom en Spankeren.