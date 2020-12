Oliebollen van VVO

VELP – De Velpse Voetbalclub VVO is een actie gestart om in deze lastige tijden toch nog inkomsten te genereren. De club gaat oliebollen verkopen, in samenwerking met Bakkerij Holleman. Zo zorgt de club ervoor dat zowel leden als niet-leden het jaar feestelijk kunnen afsluiten. De club ziet de actie als een win-win situatie. Brian Donderwinkel, bestuurslid organisatie, licht toe: ‘”Door de coronacrisis lopen wij veel inkomsten mis, met name uit de kantine. Dit zorgt voor een gat in de begroting. Met deze verkoop proberen we dit gat zo klein mogelijk te maken. Daarbij maken we het voor iedereen makkelijk om het jaar feestelijk af te sluiten.” Omdat VVO volgend jaar maart 120 jaar bestaat, zijn de oliebollen omgedoopt tot jubileumbollen. Iedereen kan tot en met 28 decmber oliebollen bestellen via www.vvo.nu/oliebollen-verkoop. Afhalen kan op woensdag 30 en donderdag 31 december in het ruime clubhuis aan de Pinkenberg 6, maar ook laten bezorgen is een optie. Alles gebeurt coronaproof.