Nieuwjaarsconcert Hummelo via livestream

HUMMELO – Het coronavirus leek in eerste instantie ook de organisatie van het twaalfde Nieuwjaarsconcert door Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo in de weg te staan. De stichting wilde echter niet opgeven en bedacht een alternatief: het concert wordt live uitgezonden.

Organisator Henk van Weeghel vertelt: “Met massaal annuleren van concerten en evenementen wordt de culturele sector hard geraakt, waaronder de Nederlandse musici. We moeten met elkaar positief blijven en ons er niet onder laten krijgen. Vandaar dat wij dit jaar het nieuwjaarsconcert via een livestream gaan organiseren. Zo zit iedereen op de eerste rij.” Trots vertelt Henk van Weeghel dat de Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo het Matangi Quartet en Carel Kraayenhof heeft weten te boeken voor het nieuwjaarsconcert.

Het Matangi Quartet is al 20 jaar een graag geziene gast op Nederlandse en internationale podia. De vier leden wagen zich aan diverse muziekstijlen; van klassiek tot dance en van jazz tot pop. Matangi neemt regelmatig deel aan avontuurlijke crossover-projecten en treedt op 1 januari 2021 op met bandoneonspeler Carel Kraayenhof.

Carel Kraayenhof is al vele jaren de Nederlandse ster van de Argentijnse tango. Wereldwijd beroert hij het publiek met zijn betoverende spel. In Nederland heeft Carel Kraayenhof naamsbekendheid verworven door het prachtige Adiós Nonino, dat gespeeld werd tijdens het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Een kaart voor de livestream kost 10 euro Dit betekent dat iedereen thuis, met behulp van een laptop of computer, mee kan kijken naar het concert. Er is op die dag een directe verbinding met de kerk in Hummelo, waar de musici op 1 januari vanaf 15.30 uur zullen optreden. De livestream duurt ongeveer 75 minuten.

Mochten de richtlijnen op 1 januari versoepeld zijn, dan verloot de stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo live plaatsen.

Meer informatie over het concert, het programma en de artiesten is te vinden op www.nieuwjaarsconcerthummelo.nl.