Nieuwe trainer SV Eerbeekse Boys

EERBEEK – Vanaf zomer 2021 is Frank van Binsbergen de nieuwe hoofdtrainer van SV Eerbeekse Boys. Frank van Binsbergen heeft de afgelopen vier seizoenen de hoofdmacht van Loenermark onder zijn hoede gehad en daarvoor was hij trainer bij VV Rheden. Als speler heeft de nieuwe trainer van Eerbeekse Boys op hoog niveau gespeeld bij onder meer De Graafschap, Rheden en de Bataven.

Bestuurslid Peter Hommel is blij met de nieuwe trainer. “Een jonge trainer met de nodige ervaring, die ons verder zal helpen de huidige spelersgroep van het eerste beter te maken, zodat wij een stabiele derde klasse worden met een vaste plek in het linkerrijtje.Wij hopen allen dat iedereen weer snel kan gaan voetballen, en onze huidige trainer Hans uit den Boogaard op een goede wijze het seizoen bij ons kan afronden.”