Nieuwe titel Geiten Pers: Multatuli en Marx in Brummen

BRUMMEN – De Brummense uitgeverij De Geiten Pers heeft zondag 13 december haar 42e uitgave gepresenteerd. Elsbeth Etty schreef een fictieve ontmoeting tussen twee grootheden uit de negentiende eeuw. Multatuli en Marx zouden elkaar ontmoet kunnen hebben in Brummen in de winter van 1859.

De Amsterdamse neerlandica, journalist en literair recensent Elsbeth Etty is onder meer bekend van haar biografieën van Henriette Roland Holst en Willem Wilmink. Haar meest recente boek gaat over Maarten ‘t Hart en heet Brieven aan Maarten. Elsbeth Etty is voorzitter van Het Multatuli Genootschap. In 2020 is het 200 jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker (pseud. Multatuli) geboren werd. Het boekje dat ze schreef, Multatuli en Marx in Brummen, is op zondag 13 december in Hotel het Oude Postkantoor in Brummen gepresenteerd aan een zeer klein publiek. Het boekje is aan te schaffen bij de gebruikelijke verkooppunten en via de website van De Geiten Pers.

Deze nieuwe titel is de 42e uitgave van De Geiten Pers, een literaire uitgeverij van lokale verhalen over Brummen en Eerbeek, geschreven door professionele, vaak landelijk bekende schrijvers. Voorgangers van Elsbeth Etty waren bijvoorbeeld Josha Zwaan, Menno Tamminga, Bas Steman, Martine Letterie, Coen Simon, Jolande Withuis, Jan Brokken, A.L. Snijders, Jan Siebelink, Lydia Rood en Laurens Hoevenaren. Het gaat om bibliofiele publicaties, die met zorg worden uitgegeven in een eenmalige oplage van rond de 500 exemplaren.

www.geitenpers.nl