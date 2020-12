Nieuwe tenue voor Oeken 3

BRUMMEN – Het nieuwe vv Oeken 3 team heeft op een trainingsochtend van sponsor De Landerije een compleet wedstrijdtenue in ontvangst genomen. Bartelo Dijk was namens de ‘specialisten in landelijk en bijzonder wonen’ naar sportpark de Overkant in Brummen (Broek) gekomen om dit zaterdagteam te voorzien van nieuwe shirts, broeken en kousen.

Binnen vv Oeken was er door de enorme ledenaanwas plaats voor een extra zaterdagteam, waardoor de blauw-witten inmiddels al met vijf teams op de zaterdag spelen. Namens het bestuur was secretaris Ben de Geus aanwezig om de sponsor middels een mooie bos bloemen te bedanken voor de fraaie tenues. Roy Jurriëns van sponsorzaken zorgde ervoor dat de presentatie coronaproof werd vastgelegd.

Binnen vv Oeken is dit het eerste team dat in de nieuwe PUMA kledinglijn gaat spelen van leverancier 100% Football. Ook de hieraan gekoppelde Oeken webshop loopt enorm goed sinds begin oktober de nieuwe shop met vv Oeken artikelen geopend is. De shop is te vinden op de website van de club www.oeken.nl.