Nieuwe poloshirts voor Oeken 1

BRUMMEN – De selectie van voetbalvereniging Oeken 1 uit Brummen (Broek) is door sponsor Smits & Co Weegbruggen voorzien van fraaie nieuwe poloshirts. Smits & Co is geen onbekende sponsor binnen de Oeken gelederen. Jarenlang was het bedrijf onder andere sponsor van het damesteam van vv Oeken. De nieuwe eigenaar Hans Went van Smits & Co zet de sponsoring aan de club graag voort. Afgelopen seizoen werd er al een reclamebord geplaatst op sportpark de Overkant. Dit keer was het 1e elftal aan de beurt.

Namens het bestuur was voorzitter en elftalleider Emile Jager aanwezig om de sponsor middels een mooie bos bloemen en een ingelijst shirt te bedanken voor deze mooie geste. Links op de foto staat aanvoerder Jelmar Schoonman en rechts Melvin van Dam.