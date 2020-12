Nieuwe editie Ambt & Heerlijkheid

REGIO -Vanaf vrijdag 11 december is no. 209 van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De Oudheidkundige Kring van Rheden/Rozendaal, te koop. Het blad is voor 4,75 euro te koop bij The Read Shop in Dieren en Velp, Boekhandel Jansen & de Feijter in Velp, Firma Elderman aan de Groenestraat 54 in Rheden, Bakkerij Samberg in Ellecom en Kapsalon De Oude Post in De Steeg. In de nieuwe editie staan er onder andere artikelen over Avegoor, Willem Barnard, de theoloog, schrijver en dichter die woonde in Rozendaal en Ellecom, werd 100 jaar geleden geboren en Promotie van gas in Velp aan het begin van de 20e eeuw.