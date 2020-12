Nieuwe aanplant in Loenen

LOENEN – In al wat oudere wijken van Loenen groeit het gemeentelijke groen snel. Het wordt te groot en beneemt het uitzicht. Ook aan de Cornelis Hendrixstraat in Loenen was het groen op de hoek met de Hackfortweg te uitbundig. Vorige week zijn groenmedewerkers van de gemeente Apeldoorn hier flink aan het werk geweest. Eerst al het groen verwijderen. Daarna de grond egaliseren en opnieuw inplanten. Een fikse klus, die met hulp van enkele machines toch wel te klaren viel. De plek ziet er nu weer verzorgd uit.

Bewoners van de Cornelis Hendrixstraat en ook van de Hackfortweg willen wel groen en kleur in de wijk, maar hadden toch graag gezien dat op deze plek enkele parkeerplaatsen waren aangebracht. Het aantal auto’s stijgt voortdurend in de wijk. Er is een tekort. Meer parkeerruimte zou zeker welkom zijn. Helaas bleef de gemeente bij haar standpunt om zoveel mogelijk groen in de wijk te behouden. Maar de Loenenaren zijn toch ook wel blij dat deze plek nu aanmerkelijk is verbeterd.