Nieuwbouwplannen voor De Bongerd en oude gemeentewerf Hoog-Keppel

HOOG-KEPPEL – De gemeente Bronckhorst heeft een keuze gemaakt voor een nieuwe invulling van de locaties De Bongerd en de gemeentewerf in Hoog-Keppel. Beide terreinen stonden vanaf juli te koop. Alle binnengekomen plannen zijn beoordeeld, er is voorbeide locaties een geschikt plan geselecteerd en de gemeente wil overgaan tot verkoop.

Voor beide locaties is een plan geselecteerd. De gemeente Bronckhorst gaat met beide initiatiefnemers in gesprek om een verkoopovereenkomst te bereiken. Het gaat in beide gevallen om plannen voor woningbouw. Wethouder Willem Buunk van Vastgoedzaken: “Het zijn prachtige locaties om te wonen en ik ben blij dat er een nieuwe invulling in zicht komt met deze verkoop.” Als gemeente hebben wij deze locaties niet meer nodig en is het nu aan de markt er iets moois van te maken dat past binnen de omgeving.”

Beoordeling

De ingediende initiatieven zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie, die verschillende voorwaarden èn de geboden koopprijs in haar oordeel meenam. Zo werd er rekening gehouden met het behoud van een aantal bestaande bomen, een levensvatbare en duurzame invulling van het terrein en een duidelijke afbakening van waar wel en nieuw mag worden gebouwd. De gemeente en omwonenden willen een initiatief dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Hoog-Keppel, dat past binnen de uitgangspunten van de woonvisie van de gemeente Bronckhorst. Een snelle herontwikkeling heeft daarbij de voorkeur.

De beoordelingscommissie, die bestond uit leden van de Dorpsraad Keppel en Eldrik, de adviserende makelaar Rebo en medewerkers van de gemeente, koos voor elk terrein één initiatief dat is voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.

Gemeentewerf

Voor de gemeentewerf zijn in totaal zeven initiatieven ingediend. De Bunte vastgoedontwikkeling uit Ede heeft een plan voor zes grondgebonden seniorenwoningen. Het initiatief zoals er nu ligt moet nog verder worden uitgewerkt op basis van enkele aandachtspunten vanuit de beoordelingscommissie. Hierover zullen op korte termijn nadere afspraken worden gemaakt. Het is daarna aan De Bunte om het plan verder invulling te geven en hierin de buurt te laten participeren.

De Bongerd

Voor De Bongerd, de oude dorpsschool, zijn er in totaal tien initiatieven ingediend. Hiervoor is het plan van Zegers Ontwikkeling als beste plan beoordeeld. Zegers heeft een plan voor twaalf wooneenheden in de vorm van appartementen. Ook hier geldt dat het initiatief nog verder moet worden uitgewerkt op basis van enkele aandachtspunten vanuit de beoordelingscommissie. Het is daarna aan Zegers Ontwikkeling om het plan verder invulling te geven en hierin de buurt te laten participeren.