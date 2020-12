RHEDEN/ROZENDAAL – Mensen uit de gemeente Rheden of Rozendaal die hulp nodig hebben in de thuissituatie en mantelzorgers kunnen met hulpvragen terecht bij MVT Rheden/Rozendaal. Ook in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw is het telefoonteam van vrijwilligers paraat. Elke werkdag is er van 9.30 tot 11.30 uur een telefonisch spreekuur. De vrijwilligers zijn te bereiken via tel. 026 – 3707070.

www.mvtrheden.nl